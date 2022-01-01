МенюИконыО нас

Кто мой покровитель?

+7 (495) 642-55-16

+7 (800) 333-00-37

(Бесплатно по России)открыть чат

info@icon-art.ru

Иконы:

Иконы по алфавиту:

Православный календарь
Качество

проверенное временем

Доставка

по всему миру

Иконы

с драгоценными камнями

Мастерская

древние техники иконописи

Подарки

постоянным покупателям

Православный календарь

Подарить икону

Наши новые работы

Иконы в наличии

Иконы c драгоценными камнями

Написание икон под оклад

Домашний иконостас

Храмовый иконостас

Киоты и шкатулки

Об иконе

О чудотворных иконах

Статьи

Храмы и монастыри

Словарь терминов

Подарок на Рождество

Что подарить на Пасху

Издательская деятельность

Видео и публикации

 

Православный календарь

Икона на заказ Интернет-магазин Реставрация
Иконы святых по алфавиту Обучение иконописи Доски для икон

Иконописная мастерская Екатерины Ильинской

Екатерина Ильинская торжественно дарит икону Его Святейшеству Благословение Святейшего
Патриарха

В 1998 году Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II благословил Екатерину Борисовну на иконописную и преподавательскую деятельность, а пятого мая 2009 года иконописную...

читать подробнее
кому какую икону подарить Кому какую икону подарить?

Нередко мы сталкиваемся с проблемой выбора подарка, и тем более сложно сделать выбор, если речь идет о такой непростой вещи, как икона....

читать подробнее
Написание редких святых Написание редких святых

Нигде не можете найти иконы Вашего святого? Вы сделали верный выбор, обратившись к нам! Часто оказывается, что тот или иной святой недостаточно известен у нас в России...

читать подробнее
Перед какой иконой молиться Перед какой иконой молиться в различных ситуациях

Издревле Господь и Богородица через святые иконы помогали и защищали наших предков в различных бедах. Очень часто незамедлительную помощь...

читать подробнее

Иконописная мастерская Екатерины Ильинской находится в Москве и вот уже более 20 лет ведет активную работу в области иконописи, воспроизводя древние традиции церковного искусства, которые отражают в себе всю глубину Православия. Для наших сотрудников важно, чтобы икона, открывающая мир Божественный, была прекрасна, поэтому над одной работой трудится весь коллектив мастерской, в котором каждый выполняет свое дело с любовью и высочайшим мастерством. Это и позолотчики, и миниатюристы, и шрифтовики, и живописцы, и иконописцы, и ювелиры, и профессионалы по фреске.

Наша мастерская не только создает настоящие произведения искусства, но и занимается просветительской деятельностью: регулярно участвует в телевизионных и радиопередачах, пишет статьи и издает книги.

Иконы, написанные на заказ в нашей мастерской, являются не только духовной ценностью, но и художественной. Каждый образ создается художниками в единственном экземпляре специально для Вас, отдельно прорабатываются не только композиция и цветовые решения, но и учитываются все Ваши пожелания.

Мы с радостью поможем Вам подобрать подходящий именно Вам образ и ответим на вопросы.
До встречи в нашей мастерской!

Сотрудники иконописной мастерской Екатерины Ильинской

Отзывы покупателей

"Решила подарить икону на свадьбу близкой подруге, но по скольку я в этом не очень разбираюсь, то позвонила и попросила помочь с выбором. Мне очень понравилась идея написать икону на заказ."

Читать далее...

Наши услуги
Покупателю
Контакты

+7 (495) 642-55-16

+7 (800) 333-00-37

info@icon-art.ru

Адрес: г. Москва

ул. кооперативная, 4, к. 9

под.2, цокольный этаж

Copyright © 2003-2022 «Иконописная мастерская Екатерины Ильинской».

Все права на данной странице защищены