Иконописная мастерская Екатерины Ильинской

Благословение Святейшего

Патриарха В 1998 году Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II благословил Екатерину Борисовну на иконописную и преподавательскую деятельность, а пятого мая 2009 года иконописную... ч итать подробнее

Кому какую икону подарить? Нередко мы сталкиваемся с проблемой выбора подарка, и тем более сложно сделать выбор, если речь идет о такой непростой вещи, как икона.... ч итать подробнее

Написание редких святых Нигде не можете найти иконы Вашего святого? Вы сделали верный выбор, обратившись к нам! Часто оказывается, что тот или иной святой недостаточно известен у нас в России... ч итать подробнее

Иконописная мастерская Екатерины Ильинской находится в Москве и вот уже более 20 лет ведет активную работу в области иконописи, воспроизводя древние традиции церковного искусства, которые отражают в себе всю глубину Православия. Для наших сотрудников важно, чтобы икона, открывающая мир Божественный, была прекрасна, поэтому над одной работой трудится весь коллектив мастерской, в котором каждый выполняет свое дело с любовью и высочайшим мастерством. Это и позолотчики, и миниатюристы, и шрифтовики, и живописцы, и иконописцы, и ювелиры, и профессионалы по фреске.

Наша мастерская не только создает настоящие произведения искусства, но и занимается просветительской деятельностью: регулярно участвует в телевизионных и радиопередачах, пишет статьи и издает книги.

Иконы, написанные на заказ в нашей мастерской, являются не только духовной ценностью, но и художественной. Каждый образ создается художниками в единственном экземпляре специально для Вас, отдельно прорабатываются не только композиция и цветовые решения, но и учитываются все Ваши пожелания.

Мы с радостью поможем Вам подобрать подходящий именно Вам образ и ответим на вопросы.

До встречи в нашей мастерской!